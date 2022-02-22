證交所攜手野村舉辦台灣投資說明會 鎖定ESG企業

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（中央社記者潘智義台北22日電）台灣證券交易所今天宣布，與野村證券香港分公司合辦台灣投資說明會「台灣ESG企業日」登場，推永續台股前進國際。

證交所自109年啟動線上引資新模式以來，屢與國內外重量級市場中介機構合作，舉辦台灣投資說明會，在防疫期間力促績優台股企業與全球投資機構持續交流。去年共計舉辦7場海內外引資活動，協助逾百家次上市櫃公司，與上千人次投資機構代表進行超過3000場會談。

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證交所說明，今年第2場線上台灣投資說明會「台灣ESG企業日」，為證交所與日本最大券商野村證券（Nomura）香港分公司首度聯手進行跨國引資。活動預計邀請MSCI ESG指數系列成分股等ESG（環境、社會責任、公司治理）表現優異頂尖台灣上市企業，與來自香港、新加坡及台灣本地的機構投資人會談ESG發展。

考量近期永續投資議題熱燒，本次活動形式有別於其他引資活動，參與公司與投資人的會談重點將以公司ESG政策為主，23日中午亦將安排一場線上英文ESG專題論壇。（編輯：張均懋）1110222