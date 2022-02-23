華芸科技遭DeadBolt攻擊暫停DDNS服務 駭客要脅比特幣換解碼

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（中央社記者江明晏台北23日電）華碩集團旗下華芸科技傳出遭駭客入侵加密檔案，且被要脅支付比特幣才能解碼；華芸在官網證實是DeadBolt攻擊事件。

華芸科技成立於2011年8月，是由華碩電腦直接投資成立的子公司，建立自有品牌ASUSTOR，專注於網路儲存裝置（NAS）的設計及相關韌、硬體及應用程式的研發及整合，致力於提供穩定、高品質及服務至上的網路儲存解決方案。

消息指出，近日臉書討論群組有人通報華芸被駭，同時日本、香港等國外使用華芸NAS主機也都有人被駭客勒索。並傳出駭客要脅支付比特幣才能解碼。

對此，華芸官網說明，因應DeadBolt勒索病毒，目前暫時停止myasustor.com DDNS service服務，並研究勒索病毒的根源與解決方案。

華芸並建議客戶，為了保護資料，避免DeadBolt勒索病毒的攻擊綁架，建議採取更改預設ADM 8000及8001等連接埠與Web服務80及443等連接埠、關閉EZ-Connect服務、立即備份、若不須使用SSH SFTP服務，請將其停用。（編輯：趙蔚蘭）1110223