亞太電攜手蝦皮 打造店到店寄取件服務

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（中央社記者江明晏台北24日電）因應市場趨勢，亞太電信實體門市持續轉型升級，深化商圈經營，今天宣布攜手蝦皮購物，打造全台首家電信商結合店到店寄取件服務，首波導入北北桃8家門市。

亞太電信積極推動OMO（Online Merge Offline，虛實融合），今天宣布攜手東南亞電商巨擘蝦皮購物，成為「蝦皮店到店」物流生態圈的合作夥伴之一，打造全台首家電信商結合店到店寄取件服務。首波導入北北桃8家Gt智慧生活門市，除原有申辦門號、體驗3C產品等電信服務外，首度開放電商物流寄取件服務。

亞太電信表示，看好「蝦皮店到店」寄取件的潛在人流商機，預計可帶動單店來客數、逐步擴大在地客群經營，讓電信門市不僅只單純提供電信服務，而是具備多功能的智慧生活的好鄰居。

亞太電表示，2月28日起台北西湖和泰山明志Gt智慧生活門市率先導入服務，預計3月底前完成8家北北基門市部署，第二階段將拓至中南部；消費者寄領包裹之餘，還能把玩最新3C產品、體驗5G網速等，達成雙贏綜效。

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亞太電信進一步指出，疫情帶來千億網購商機，同時加速零售服務轉型，跨業虛實整合轉向全通路發展成顯學，自2019年起，數位門市相繼攜手萊爾富、全家便利商店，開創最快10分鐘開通門號的24小時電信服務。

此外，亞太電信內部組織也完成Online Merge Online虛虛融合，將數位門市與電銷通路功能互相整合，優化金流、物流等零售系統，引導消費者至數位門市下單，讓資費促案和服務保有一致性，提升管理效率。（編輯：楊蘭軒）1110224