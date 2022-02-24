金寶爭取電動車代工 擬跨入聯合設計製造

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）電子代工廠金寶總經理陳威昌今天表示，泰國新廠預計2022年底或2023年上半年啟用，金寶正與集團內其他公司合作，爭取電動車代工機會，未來有望跨入聯合設計製造。

陳威昌今天透過視訊參加台灣區電機電子工業同業公會舉辦的新南向記者會，說明金寶在泰國投資布局。

他指出，金寶在泰國馬拉差規劃4座工廠、碧武里規劃8座工廠，最快2022年會全部運作。新廠土地正在打樁，希望盡快加入生產，將來不管在碧武里舊廠的產品或新的物聯網產品，都可能在新廠生產。

陳威昌說，泰國新廠希望2022年底或2023年上半年啟用，但變數很多，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展到現在，還無法完全論斷是否已進入後疫情時代，金寶的泰國新廠仍在趕工當中。

電動車方面，陳威昌表示，金寶分3階段布局，目前處於第一階段，與新金寶集團內其他公司合作，積極爭取代工機會。第二階段將跨入聯合設計製造，集團內很多公司在電動車產業都投注心力，將來有機會一起跟客戶進行聯合設計製造；由於電動車產業的軟體相關比重很高，是金寶要積極布局的地方。

陳威昌說，第三階段希望爭取客戶專案，金寶長期投資泰國，在電動車也不會缺席。

同樣以視訊方式參加記者會的泰達電總裁張財星指出，泰達電的生產、製造、研發以電源供應器為主，在電動車相關布局也著墨很長時間。泰達電已購置土地興建第8、9廠，以因應未來電動車需求和研發中心用途，今年有機會動土，預計明年下半年啟用。（編輯：郭無患）1110224