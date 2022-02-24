南茂去年獲利創高每股賺6.96元 擬配息4.3元

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂去年稅後淨利新台幣50.59億元，年增113.7%，創歷史新高，去年每股稅後純益6.96元，擬配發股息每股4.3元。

南茂今天下午舉行線上法人說明會，展望今年第1季營運表現，南茂董事長鄭世杰預期，南茂首季營運動能審慎樂觀，不過工作天數較少，部分影響營收，南茂策略性擴充高階測試產能，並與客戶簽訂產能保障合約，預估今年業績可望年成長6%至9%。

展望記憶體封測，鄭世杰表示需求確定、動能漸佳，其中動態隨機存取記憶體（DRAM）有急單短單挹注，逆勢成長；快閃記憶體客戶備貨帶動，維持健康需求動能，預估首季記憶體業績可望較去年第4季持平或小幅成長。

展望面板驅動晶片封測，鄭世杰表示，有受到工作天數減少部分影響，有機發光二極體（OLED）與車用面板需求強勁，高階測試產能供不應求，南茂策略性擴充高階測試產能，簽署產能保障協定，確保未來稼動水準，不排除按照供需和產能狀況調升測試價格。

展望今年資本支出，鄭世杰表示，去年南茂資本支出約新台幣65億元，占去年營收比重約25%，預估今年資本支出占營收比重約2成。

南茂去年第4季合併營收新台幣67.91億元，較去年第3季下滑5.2%，比前年同期增加7.6%；去年第4季合併毛利率26%，季減1.3個百分點，年增1.6個百分點；單季合併營業利益13.35億元，營益率19.7%，季減1.6個百分點，年增1.3個百分點。

去年第4季南茂稅後淨利14.17億元，較去年第3季13.99億元微增1.3%，比前年同期6.86億元大增106.5%，是歷史單季第3高，也是同期次高；去年第4季每股稅後純益1.95元，優於去年第3季EPS 1.93元和前年同期EPS 0.94元。

從稼動率來看，去年第4季南茂測試稼動率約80%，封測稼動率約67%，LCD驅動IC稼動率約78%，凸塊晶圓稼動率83%，整體稼動率約76%。

去年全年南茂合併營收274億元，年增19.1%，創歷史新高，去年合併毛利率26.5%，年增4.6個百分點，去年全年合併營業利益55.62億元，營益率20.3%，年增4.8個百分點。

南茂去年稅後淨利50.59億元，較前年23.67億元大增113.7%，創歷史新高，去年每股稅後純益6.96元，優於前年EPS 3.26元。（編輯：趙蔚蘭）1110224