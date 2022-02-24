敦泰：半導體恢復季節性波動 估第1季業績下滑

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（中央社記者張建中新竹24日電）面板驅動暨觸控晶片廠敦泰董事長胡正大今天表示，半導體產業的季節性波動恢復正常，預期今年第1季業績將較去年第4季下滑，第2季將可回升。

敦泰下午舉行線上法人說明會，胡正大說，去年是個非常好的一年。敦泰去年總營收新台幣219.91億元，年增59%，歸屬母公司淨利61.12億元，每股純益30.23元。

對於法人關心股利政策，胡正大表示，去年度盈餘至少會提撥50%發放股利，將會觀察友廠股利發放情況，最終由董事會決定。

展望今年，胡正大說，過去2年因供應端遭受限制，使得市場季節性變化並不明顯，隨著短缺情況逐步緩解，半導體季節性波動恢復正常；預期今年第1季業績將較去年第4季下滑，第2季可望回升，第3季將攀上高峰。

胡正大表示，中國大陸高階手機市場因庫存水位高，需求比較疲弱，中低階手機市場需求依然強勁，觀察產品價格依然持穩，沒有太大波動。

他指出，因去年供貨吃緊，已有重要客戶與敦泰簽訂2至3年長期供貨合約；敦泰同時與重要供應商簽訂2至3年的長期供貨合約，預期未來2至3年出貨量可望穩定成長。

胡正大說，與客戶及供應商簽訂的長約，「定量但未定價」，價格將視市場狀況調整。因未來幾個月生產成本會持續揚升，產品售價持穩，可能影響毛利率下滑，敦泰除將提升工作效率，並調整產品組合，降低成本上揚的影響。

胡正大表示，敦泰致力分散市場，減少對中國大陸市場的依賴，朝國際市場發展；在應用方面，敦泰將減少手機市場比重，增加非手機應用市場。

他指出，敦泰在車用整合面板驅動及觸控單晶片（IDC）方面可望有較大成長空間，預期未來幾年出貨量應可逐年成長2位數百分比。（編輯：張良知）1110224