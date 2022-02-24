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俄烏開戰 工研院：長期留意排擠效應影響產業鏈

2022/2/24 22:22
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（中央社記者張建中新竹24日電）俄羅斯入侵烏克蘭，各界憂心恐造成產業鏈斷鏈危機。工研院認為，與台灣比較相關的是半導體與手機兩大產業，預期短期影響有限，應注意後續引發的排擠效應影響。

俄羅斯與烏克蘭是全球鎳、鈀、氖等金屬及氣體主要出口國，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，各界憂心恐引發半導體、電動車、不銹鋼及智慧手機4大產業斷鏈危機。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，經初步盤點，儘管鎳、氖等金屬及氣體可能影響電動車和不銹鋼產業，不過台灣的半導體與智慧手機產業產值相對大很多，尤其半導體供應持續短缺，可能面臨的影響格外受到關注。

蘇孟宗指出，俄羅斯與烏克蘭都不是台灣在鎳、鈀、氖等金屬或氣體主要進口來源，且台灣業者都準備有第2供應來源，預期短期供應鏈所受影響小。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，鎳、鈀、氖等金屬及氣體在半導體製程中扮演重要角色，在晶片製造雷射應用或感測器、記憶體、極紫外光設備、曝光或蝕刻製程都是關鍵材料。

劉佩真表示，俄羅斯及烏克蘭的金屬及氣體出口若受阻，將對美國半導體影響相對比較大，因為目前美國半導體供應鏈有90%氖是由烏克蘭進口，35%鈀由俄羅斯供應，美國半導體供應鏈比較有斷鏈疑慮。

反觀亞洲半導體業者，劉佩真指出，相關金屬及氣體還能由日系廠商取得，在鈀、氖等關鍵材料上取得相對比較無虞，或許未來亞洲半導體還能夠獲得轉單效益。

劉佩真預期，俄烏衝突對全球半導體產業的影響，可能呈現兩極化現象，並可能使得全球半導體晶片荒緩解的時間遞延。

劉佩真說，長遠來看，俄烏衝突若影響鈀、氖等關鍵金屬及氣體出口，還是會對於半導體全球供應鏈的供給端產生比較不確定的因素

蘇孟宗表示，後續引發的排擠效應，對於台灣半導體廠是否間接造成影響值得留意。此外，台灣半導體廠的客戶是否受到衝擊，連帶影響需求趨緩，也值得進一步觀察。（編輯：張良知）1110224

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