俄烏開戰 美股狂瀉道瓊早盤跌近800點

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（中央社記者尹俊傑紐約24日專電）俄羅斯大舉入侵烏克蘭震撼全球金融市場，美股今天開盤狂瀉，道瓊指數跌近800點，跟進標普500指數陷入技術修正幾成定局；那斯達克指數跌逾2%，繼續朝熊市邁進。

台北時間晚間10時37分，道瓊工業指數大跌788.38點，跌幅2.38%，報32343.38點。標準普爾500指數重挫88.09點，跌幅2.08%，報4137.41點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫275點，跌幅2.11%，報12762.49點。

照此盤勢發展，道瓊指數與那斯達克指數恐連6黑。截至23日收盤，道瓊指數從1月初所創歷史高點回檔逾9.9%，技術修正門檻近在眼前；那斯達克指數去年11月攻上歷史高點後失血逾18%，直逼熊市（空頭市場）。

標普500指數22日從前波高點拉回超過10%，進入技術修正領域。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍數週，今天清晨對烏克蘭首都基輔等多座城市發動攻擊，美國總統拜登嚴詞譴責，預料將對俄國祭出更嚴厲的制裁。這場歐陸數十年來最重大戰事恐拖累逐步擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影的經濟復甦，助長通貨膨脹，令市場人士坐立難安。

亞洲股市一片慘綠。台灣加權股價指數大跌461點，跌幅逾2.5%。港股恆生指數重挫3.2%。日股日經225指數下挫1.8%，收在2020年11月以來最低點。

歐股道瓊歐洲600指數盤中跌幅直逼4%。

能源價格水漲船高，倫敦布倫特油價一度飆漲8%，衝破每桶100美元關卡，為2014年以來首見。

投資人連忙避險，黃金、美國公債等熱門避險標的買氣旺盛。紐約黃金期貨價格一度漲近3%，衝上2020年9月以來最高價位；美國公債價格彈漲，10年期券種殖利率從23日的1.98%驟降至1.89%左右。（編輯：林憬屏）1110224