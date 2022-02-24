俄軍入侵烏克蘭傳釀上百死 基輔附近機場遭攻擊

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天下令揮軍入侵烏克蘭，俄軍清晨由陸海空多路進擊，展開二次世界大戰以來歐洲最大規模的國與國戰爭，飛彈如雨射向烏克蘭各城市，衝突雙方已傳出上百人喪生。

烏克蘭政府表示，俄軍多支部隊由俄國和白俄羅斯越過邊界攻入烏克蘭，南邊的一路則由黑海（Black Sea）和亞速海（Azov Sea）登陸，北、東、南三路並進。烏克蘭警方表示，俄軍今晨展開軍事行動以來，已發動至少203次攻擊，幾乎烏克蘭全境都有戰事。

烏克蘭官員說，俄軍直升機攻擊首都基輔（Kyiv）附近戈斯托梅利（Gostomel）的軍用機場，有3架遭擊落。烏克蘭邊防官員則說，俄軍試圖由白俄邊界攻入基輔地區和切爾沃涅地區（Zhytomyr），並對烏克蘭守軍發射格勒式火箭（Grad）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）告訴記者，俄羅斯入侵最初數小時，就造成40多名烏克蘭軍人和大約10位平民喪生。南部敖德薩（Odessa）地區當局也說，有18人命喪飛彈攻擊。基輔附近城鎮羅伐利（Brovary）也傳出有6人喪生。

烏克蘭軍方表示，在東部大城哈爾科夫（Kharkiv）附近道路上摧毀4輛俄軍戰車，在盧甘斯克（Luhansk）一座城鎮附近擊斃50名俄軍，並在烏東擊落6架俄國軍機。不過俄羅斯否認其軍機或裝甲車被毀。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podoliak）則說：「烏克蘭武裝部隊正在進行激烈戰鬥。」他表示，「我們蒙受到戰損，但在若干地方擊退了俄軍」，但未說明詳細情況。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動時間長短，將視進展和目標而定，這波攻擊行動理想上將肅清烏克蘭的「納粹」，並「摧毀」基輔的軍事潛力。

俄羅斯國防部宣稱，已摧毀烏克蘭70多處軍事目標，包括11座機場，並擊落烏克蘭一架軍用直升機和4架無人機。

24日俄羅斯對烏克蘭發動一連串導彈襲擊，烏克蘭馬立波郊外的烏克蘭軍事設施受損。（美聯社）

俄羅斯國防部稍早表示，俄軍正以精準武器鎖定烏克蘭軍事基礎設施。俄羅斯媒體引述俄國國防部的聲明指出：「軍事基礎設施、防空設施、軍事機場和烏克蘭武裝部隊的飛航都遭到高精準度武器癱瘓。」

「紐約時報」引述烏克蘭官員指出，俄羅斯發射巡弋飛彈、彈道飛彈打擊基輔附近的機場與軍事指揮中心，並派軍登陸烏國南部海港城市敖德薩。

烏克蘭總統澤倫斯基立即下令戒嚴和全力應戰，他也在影片中表示：「我們與俄羅斯斷絕外交關係。」這是1991年蘇聯解體後，俄國與烏克蘭成為獨立國家以來，兩國關係首度破裂。

澤倫斯基推文痛批：「俄羅斯今晨背信棄義攻擊我們的國家，一如納粹德國在二次大戰時的行徑。俄國已走上邪惡之路，但烏克蘭將會自我防衛，不論莫斯科作何想法，我們不會放棄自由。」

他呼籲烏克蘭人捍衛國家，表示將發放武器給任何準備挺身作戰的人。他也呼籲俄國人走上街頭，抗議蒲亭政府的惡行。

俄羅斯在烏克蘭展開軍事行動，引發市場憂心爆發大型戰爭，亞洲股市今天全倒，其中香港、新加坡和紐西蘭股市重挫逾3%，領跌亞股。國際油價應聲漲破每桶105美元，7年多來再次破百。

烏克蘭多處傳出爆炸，警察在基輔路邊檢查一枚導彈殘骸。（路透社）

世界各國領袖同聲譴責俄國的侵略行動，美國總統拜登發表聲明表示，俄羅斯軍隊發動無端且無理的攻擊，蒲亭選擇一場有預謀的戰爭，這將帶來災難性的死亡與人類苦難。他誓言讓俄國為這場攻擊帶來的死亡與破壞負責，美國與盟友和夥伴將以一致且果斷方式做出回應。

拜登今晨和七大工業國集團（G7）領袖舉行線上閉門會議，討論烏克蘭情勢。白宮表示，拜登預定中午過後不久對全國發表演說。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，在俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵後，北約無意派軍進駐烏克蘭。不過北約表示，將採取新的對俄嚇阻和防禦措施。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說：「這是歐洲自二次大戰結束以來，最黑暗的時刻之一。」俄羅斯因為進攻烏克蘭而陷入「前所未見的孤立」，將遭到歐盟歷來「最嚴厲的制裁」。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）則表示，今天稍晚歐盟緊急高峰會所將通過的新制裁措施，「將削弱俄國經濟基礎和現代化的能力」。

俄軍展開攻勢後，烏克蘭主要城市紛紛響起空襲警報。有300萬人口的基輔自黎明起不斷傳出爆炸和砲擊聲，警報陣陣，驚恐的民眾躲入地鐵站避難，或是想辦法出城，造成道路堵塞。

緊張局勢以來烏克蘭民眾始終未見恐慌，但俄國今天入侵後，雜貨店開始湧進搶購物資的人潮，自動提款機前也大排長龍。基輔的換匯所外和加油站出現排隊人潮。

法新社記者見到民眾帶著行李來到巴士站和火車站，想要離開基輔往西走。然而，烏克蘭現在似乎沒有完全安全的地方。西部城市利維夫（Lviv）也傳出空襲警報聲響，這裡是逃離基輔的美國和歐洲官員新的外交據點。

烏克蘭鄰國摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今天宣布國家進入緊急狀態，並表示已準備協助從烏克蘭逃難的民眾；立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也表示，立陶宛進入緊急狀態。

中歐國家今天準備接收逃離烏克蘭的民眾，波蘭在其邊境設立接收站，匈牙利計劃派軍建立難民走廊，德國則將支持面臨難民湧入潮的國家，尤其是波蘭。（編輯：林治平）1110224

俄羅斯宣布採取軍事行動後，烏克蘭多地傳出爆炸。（中央社製圖）