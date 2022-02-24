俄烏開戰台股重挫 金管會備妥6大作戰方案隨時出手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北24日電）俄烏開戰，台股重挫，金管會今天強調已備妥股市穩定方案，會在必要時出手。根據統計，過去10年金管會曾4度出手救市，包括2020年因COVID-19疫情衝擊股市，祭出有條件台股限空令等6大作戰方案。

俄羅斯總統蒲亭宣布將對烏克蘭採取特殊軍事行動，國際股市嚇趴，台股加權股價指數終場下跌461.88點、跌幅2.55%，收在17594.55點，成交值新台幣4336.86億元，類股指數一片慘綠。

金管會今天舉行例行記者會，對資本市場受到俄烏開戰衝擊，台股重挫公開信心喊話。金管會除強調台股基本面仍然穩健，也宣示為了因應股市重大突發狀況，可能發生非理性或異常下跌，金管會備妥股市穩定方案，會在必要時機出手救市。

盤點金管會救市紀錄，過去10年金管會已實施4次股市穩定措施，分別在2011年、2015年、2018年及2020年。前3次金管會並未公開詳情，第4次則因2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發，全球災情慘重，影響股市表現，金管會出馬穩定股市。

2020年3月金管會採取的股市穩定措施，除了出面說明台股基本面狀況以穩定軍心，也鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，以及鼓勵上市櫃公司積極召開法說會、業績發表會等。

另外，金管會也進一步放寬信用交易可以抵繳的信用擔保品範圍，並調降每日盤中借券賣出的委託數量限額，更祭出平盤以下不得放空的「台股限空令」等大招；2020年祭出的救市方案是自3月18日起至6月10日為止，約維持3個月時間，有效穩定當時因疫情衝擊面臨考驗的投資人信心。（編輯：林淑媛）1110224