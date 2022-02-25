宏碁華碩筆電出貨俄羅斯估占5% 密切關注情勢

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（中央社記者吳家豪台北25日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台灣宣布跟進對俄制裁措施，法人估算電腦品牌廠宏碁、華碩去年筆電出貨到俄羅斯比重約5%。業者表示，密切關注俄烏情勢，研擬不同應對方案。

俄羅斯武力入侵烏克蘭，遭到國際社會譴責，聯合祭出制裁措施；台灣方面，經濟部長王美花今天表示，可以按照「瓦聖納協定」規定，對於相關產品出口作嚴格審查。

根據台新投顧估算，俄羅斯占華碩2021年筆記型電腦出貨量近5%、占宏碁2021年筆記型電腦出貨量逾5%，需觀察各產品出貨是否受制裁。

華碩向中央社記者表示，因情勢快速變化中，密切關切並研擬不同應對方案。俄羅斯占華碩營收比重約在低個位數至中個位數百分比。

宏碁未揭露單一市場數據，僅於每季財報列出泛歐、泛美、泛亞3區的季營收比例。其中，泛歐營收占比從去年第2季的34%，下降到去年第3季的31%。

針對盧布避險措施，宏碁指出，全球營運涉及多種貨幣，在財務上多有積極進行避險，將匯率的影響降到最低。（編輯：張均懋）1110225