俄烏開戰衝擊能源供應 經部：油氣均達安全存量

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（中央社記者曾智怡台北25日電）各界關切俄烏衝突恐影響國內能源供應，經濟部表示，政府平時在能源安全上已作足準備，不論是煤炭、石油或天然氣，均儲備充足的安全存量，也採多元來源及長約採購，國內能源供應不致受到俄烏開戰影響，請外界放心。

經濟部今天發布新聞稿表示，為確保國內能源供應穩定，政府平時即積極推動能源安全各項工作，其中針對煤炭、石油或天然氣均依法儲存一定安全存量，以備不時之需。

截至目前，國內煤炭的安全存量還有36天；石油存量達148天（包含中油原油庫存量的75天）；天然氣則有10天，均超過法定安全存量。

經濟部說明，除安全存量外，分散採購來源及採取長約採購也是重要措施。以原油為例，輸入來源共14個國家，主要進口來源包括中東地區（74.25%）、美洲地區（19.13%）、西非地區（1.33%），且自2016年以後即未再由俄羅斯進口原油，因此影響不大。

此外，國內的煤炭輸入來源有9國，主要來自澳洲及印尼，合計占超過3/4；雖然俄羅斯也是煤炭來源國之一，約占14.7%，但因占比不高，且在國內積極減煤方向下，對供應影響不大。

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至於天然氣方面，經濟部表示，國內天然氣購氣以中長約為主、占70%，本就不易受短期事件影響，同時採購也多元分散，輸入來源共14個國家，以澳大利亞（32.2%）及卡達（24.5%）為主；去年雖俄羅斯（9.7%）也是來源國之一，但與俄羅斯的合約將在3月到期，同時已有後續替代來源可補足缺口，不會受到任何影響。

經濟部補充，國內在石油、天然氣、乃至電力價格方面，均有價格調整機制，可因應國際能源價格情勢變動，減緩進口能源成本上漲對產業、民生及物價的衝擊；經濟部將持續關注俄烏事件後續發展，確保能源供應及物價穩定。（編輯：張均懋）1110225