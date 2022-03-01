愛普：晶圓產能取得無虞 今年業績估優於去年

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）記憶體設計廠愛普董事長陳文良今天表示，今年晶圓產能取得無虞，預期今年業績表現將比去年好。

愛普下午舉行線上法人說明會，說明去年營運結果。受客戶邏輯晶圓產能短缺影響，愛普去年第4季營收滑落至新台幣17.38億元，季減14%。

愛普第4季毛利率維持在46%水準，較第3季略降1個百分點，隨著營收規模縮小，第4季稅後淨利降至5.43億元，季減約20%，每股純益3.66元。

愛普去年總營收66.17億元，年增86%，毛利率46%，上揚17個百分點，稅後淨利20.25億元，年增147%，每股純益13.67元；董事會決議每股配發6元現金股利。

陳文良說，物聯網（IoT）與人工智慧（AI）市場潛力無限，其中，物聯網事業部主要提供客製化物聯網記憶體，將追求營收與獲利成長。

陳文良透露，愛普將新跨足矽電容器（IPD）領域，利用動態隨機存取記憶體（DRAM）堆疊技術，取代傳統深槽刻蝕作法，研發設計矽電容器，預計下半年可望開始貢獻營收。

人工智慧事業部方面，主要著重3D IC記憶體矽智財授權和晶圓銷售，陳文良表示，愛普逐步從挖礦應用市場，跨入中央處理器、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等應用。

陳文良預期，今年整體業績表現將比去年好，只是確切成績仍待觀察。至於法人關心晶圓產能掌握情況，他說，今年產能取得沒有問題。（編輯：楊凱翔）1110301