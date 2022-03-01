外資買超逾63億 聚焦科技航運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北1日電）台股今天大漲246.07點，收在17898.25點，外資買超63.32億元，買超標的聚焦科技、航運等族群；台積電則位居賣超個股第二名，顯示外資為避險仍持續調節權重較高的個股。

受惠美股自低谷反彈，台股連假後開盤漲勢強勁，盤中大漲近300點，高點觸及17944.5點，台股加權股價指數今天終場上漲246.07點，收在17898.25點，漲幅1.39%，成交值新台幣3579.19億元。

三大法人今天同步買超，合計買超151.47億元。自營商買超50.93億元，投信買超37.22億元，外資及陸資買超63.32億元。

根據外資買超前10名個股，第一名為中信金，買超逾3萬張，其次依序為長榮、聯電、大同、國泰智能電動車、華新、陽明、中鋼、群創、富邦金。

顯示外資買超標的聚焦航運、科技股，且對貨櫃類股持續加碼。

而外資賣超前10名個股中，新光金占首位，賣超逾5.2萬張，第二為台積電，賣超逾2.5萬張，其餘依序為大成鋼、華航、富邦NASDAQ反1、欣興、開發金、緯創、永豐金、玉山金。

兆豐投顧分析，台股已擺脫俄羅斯與烏克蘭戰火的利空，今天上漲近250點，後續則要回歸觀察美國升息腳步，以及3月初美國將公布的消費者物價指數（CPI）。

兆豐投顧進一步指出，值得留意的是，台積電近期股價重挫，主因為外資為市場避險將整體持股降溫，待未來系統性風險降低後，不排除會有回補力道。（編輯：楊凱翔）1110301