俄羅斯信評遭降 持有俄債部位4銀行淨值恐縮水

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（中央社記者謝方娪台北1日電）俄羅斯主權信用評等遭到調降，市場預期債券違約機率攀升，信用風險利差擴大，4家本國銀行握有俄債新台幣50.38億元部位若出現未實現損失，將反映於後續淨值及損益表現。

金管會銀行局副局長童政彰表示，銀行企業戶和俄羅斯有貿易往來，清算機制會透過SWIFT進行，因此若SWIFT全面剔除俄羅斯銀行，所有俄羅斯貿易款項清算將會被中斷，不過據金管會向銀行了解，和俄羅斯有往來的企業戶不多。

目前西方國家僅將俄羅斯部分銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，童政彰說，若僅剔除部分俄羅斯銀行、還有小型俄羅斯銀行沒被踢出SWIFT，銀行實務作法將建議客戶協調貿易往來對象盡量透過SWIFT清算機制內的俄羅斯銀行作為往來銀行，以免影響貿易款項交付作業。

金管會統計，截至今年1月底為止，本國銀行對俄羅斯授信0.64億元、投資50.38億元，對烏克蘭僅授信0.03億元，對烏俄曝險合計51.05億元，金額不大，其中大部分為債券投資，帳列OCI（其他綜合損益）項之下。

為穩定市場，俄羅斯央行已禁止外資賣出有價證券，且俄羅斯主權信用評等更遭國際信評機構標普（S&P）降評，俄羅斯境內企業將連帶被降評，市場預期債券違約機率攀升，信用風險利差擴大，銀行投資部位恐因債券殖利率上揚出現未實現損失。

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國銀投資俄羅斯主要為政府債、公司債及金融債，投資性質為長期持有、收取固定利息，並非短期交易目的，且占各銀行投資部位皆不大，童政彰強調，金管會已要求業者必須每日監控投資部位，依會計原則進行預期損失評估，核實反映整體資產情況，並評估評價準備是否已提足。

金管會資料顯示，截至1月底為止，4家持有俄羅斯投資部位的銀行都已出現評價損失或資產減損，不過數字不大，可能因國際情勢波動，債券殖利率反彈所致；2月俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯信評更遭國際信評機構調降，債券違約機率大增，若無法如期還款付息，銀行持有部位出現評價損失或減損，將反應在後續淨值和損益表現上。（編輯：楊凱翔）1110301