對俄金融制裁恐影響匯兌 經部提醒貿易商審慎因應

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（中央社記者曾智怡台北1日電）俄烏戰爭牽動全球局勢，經濟部晚間表示，由於各國對俄羅斯採取的制裁除了出口管制，還包括金融管制，可能影響對外貿易的匯兌清算，提醒台灣貿易商審慎因應，避免損失。

俄烏戰爭情勢嚴峻，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，許多國家與企業，相繼對俄羅斯採取經濟及金融制裁，例如台積電在內的全球電腦晶片業者，已開始停止向俄國銷售，西方國家也已達成共識，決定將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

經濟部晚間透過新聞稿表示，將密切注意各國對俄羅斯的制裁措施，採取相應作為。

經濟部表示，台灣作為國際社會的一員，願意參與有助於解決俄烏爭議的努力；目前許多國家宣布將採取包括出口管制在內的經濟制裁措施，台灣也將參與。

過去經濟部依據貿易法授權公告的「戰略高科技貨品管制清單」，已將瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement）規範產品納入出口審查範圍；未來對俄羅斯出口相關產品，將從嚴審查。

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瓦聖納協定是國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用物品與技術出口進行管制的國際協定，這是管理以常規武器及相關用品、技術的出口為主。

經濟部指出，由於各國對俄羅斯採取的制裁措施除出口管制外，還包括金融管制等措施，可能影響對外貿易的匯兌清算，提醒台灣貿易商審慎因應，並持續注意國際情勢發展，與俄羅斯商業往來應謹慎行事，避免遭受損失。（編輯：楊蘭軒）1110301