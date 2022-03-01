真好玩結盟網龍推新手遊 目標提升毛利率至6成

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）網龍授權、真好玩研發的手遊新作「吞食天地3：放置版」預計4月於台港澳新馬同步上線，事前預約突破50萬人大關；法人看好真好玩今年營運轉盈，真好玩董事長周玄昆期待新作推升公司毛利率至6成。

真好玩與網龍今天舉行媒體交流會，宣布雙方合作的新手遊將於4月推出。周玄昆表示，「吞食天地3：放置版」日前在台港澳新馬地區舉行事前預約活動，已吸引超過50萬人預約，未來將同步推出繁體中文及簡體中文版，下半年將進軍日韓市場。

周玄昆表示，2年來投入的總製作費用超過新台幣1.2億元，預計首波行銷費用5000萬元，目標第一階段下載人數超過百萬人，首月營收貢獻目標6000至8000萬元，近年毛利率介於55%至56%，期待推升真好玩毛利率至6成。

網龍總經理呂學森表示，吞食天地是以華人玩家十分熟悉的三國題材為背景，這個IP已推出11款涵蓋PC及行動平台的系列作品，涵蓋PC及行動平台的系列作品，成功於台港澳、中國及東南亞等市場推出，累積會員超過500萬以上、總收入超過30億元，期待此次全新合作，能為雙方再創獲利佳績。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全球遊戲人口快速增長，市場研究公司Data.ai（原稱App annie）發布的2022年移動市場報告顯示，移動遊戲2021年用戶支出增加了155億美元，總支出超過1160億美元。下載量部分，也呈上升趨勢，增加了30億次，達830億次。

此外，元宇宙議題發燒、GameFi（遊戲化金融）的新趨勢下，真好玩與網龍皆樂觀看待遊戲市場，認為將有更多元的商業模式、更豐富的玩法出現，有利於整體產業的發展。（編輯：楊蘭軒）1110301