環旭布局邊緣運算AI架構 攜客戶攻伺服器

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）半導體封測大廠日月光投控旗下環旭電子支援邊緣運算人工智慧（AI）軟硬體設架構，協助品牌客戶推出邊緣AI運算伺服器。

環旭電子今天發布新聞稿指出，近期提供設計製造（JDM）服務，協助支援品牌客戶推出邊緣AI運算伺服器，環旭電子提供全套架構和概念設計、主機殼設計、硬體、韌體FW設計（Switch FW、BIOS和BMC FW）以及熱設計，讓產品符合比標準機架伺服器更嚴格的NEBS電信標準；相關產品可在攝氏5度至45度持續運作，應用在室外電信箱、機房、工廠、商店等場域。

環旭電子資料網路儲存事業處總經理李代明表示，作為一種分散式運算架構，邊緣運算能夠讓企業應用程式更接近物聯網裝置或邊緣伺服器，接近資料來源可以帶來強大商業效益，改善回應時間，以及提供更高的頻寬可用性。

李代明指出，物聯網（IoT）設備爆炸性成長，需要即時運算能力的新應用不斷湧現，推動邊緣運算發展，環旭電子將持續深耕伺服器儲存市場。

環旭電子表示，邊緣運算提供更有效率的替代方案，在更接近資料建立的位置處理及分析資料，大幅減少延遲狀況，有更快的回應時間，相較傳統的中心式運算架構，邊緣運算具備更好的發展前景和推廣潛力。

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市場研究調查機構Gartner預測，到2025年，75%企業產生的資料將在邊緣進行處理；分析機構Statista預估，到2026年，全球邊緣運算支出將達到109.6億美元。

根據資料，環旭電子布局儲存設備市場，技術涵蓋光纖通道、儲存裝置介面標準、乙太網路、Rapid IO及無限寬頻等，產品包括桌面立式機箱以及機架型平台，並在英特爾（Intel）X86及嵌入式平台開發支援不同磁碟陣列的網路儲存服務器設備；此外固態硬碟、高解析度多媒體平台和播放器、電子互動式數位看板和家庭多媒體播放器等也是重點產品。（編輯：張均懋）1110302