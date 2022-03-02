台股收跌30.65點 傳產族群相對強勢
2022/3/2 13:59（3/2 14:23 更新）
台股2日開低震盪，午盤後一度翻紅站上17918點，終場下跌30.65點，收在17867.6點。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北2日電）俄烏戰爭導致美股收黑，台股今天開低震盪，權值股修正且航運股走弱，指數盤中下跌逾百點，一度失守17800點關卡，在鋼鐵、塑化及食品族群拉抬下，午盤後一度翻紅站上17918點，終場下跌30.65點，收在17867.6點。
台股今天成交值約新台幣2933.57億元，電子股跌0.31%，成交比重降至49%；金融股跌0.11%，傳產族群的鋼鐵股漲0.87%，塑膠股漲0.71%。
權值電子股台積電今天修正，盤中低點來到600元，終場收601元、跌幅0.5%，失守年線。鴻海收平盤104.5元。元宇宙概念股宏達電尾盤攻上漲停，收66.9元，成交量超過6.3萬張。
受惠於鎳、鋁價格持續創高，鋼鐵股今天逆勢走揚，中鋼漲0.92%，收38.3元；中鋼構漲0.85%，收59.6元。
富邦投顧指出，台股守穩半年線後，挑戰月、季線反壓，預期震盪將加劇，短期可留意技術面偏多、具高殖利率與法人加碼股。（編輯：張均懋）1110302
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