俄烏變數未除 法人：台股多方觀望難免震盪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北2日電）俄羅斯入侵烏克蘭危機加深，國際油價漲到多年來高點，美股收盤重挫，道瓊工業指數大跌597.65點。法人表示，若俄烏戰事變數不除，多方恐觀望不前，台股暫不易突圍，仍難避免走勢震盪。

美股道瓊工業指數重挫597.65點或1.76%，以33294.95點作收；標準普爾指數大跌67.68點或1.55%，收在4306.26點；科技股那斯達克指數重挫218.94點或1.59%，收13532.46點；費城半導體指數大跌124.680點或3.64%，收3304.849點。

台股連假後展開反攻，1日受惠鋼鐵、航運、IC設計等族群領漲，加權指數開高走高，盤中大漲近300點，高點觸及17944.5點，尾盤漲勢收斂，終場上漲246.07點，收在17898.25點，17900點整數關卡得而復失，三大法人合計買超151.47億元。

產業訊息部分，高端疫苗董事會通過去年每股盈餘6.65元，成立10年來首度獲利。高端擬配發5元股票股利，也將規劃通過現增及公司債進行35億元募資，以因應國際訂單的備料需求。

遠傳電信表示，合併亞太電信後，將展現頻譜、固網和光纖綜效，保守預估首年至少有30億元的稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）合併綜效，主要來自於設備共用、維運等；28GHz頻段也有像「星鏈計畫（Starlink）」的商業合作機會。

法人指出，台股上檔短期均線反壓，需大盤持續擴量方能突圍，短線表現仍難避免區間震盪格局，續待地緣政治變數消退化解。（編輯：趙蔚蘭）1110302