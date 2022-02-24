俄羅斯開戰 政院：維持股匯市秩序 該出手一定出手

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（中央社記者賴于榛台北24日電）俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，引發全球股市重挫，台股盤中大跌逾400點。行政院今天表示，可預期股匯市反映國際緊張局勢，政府會密切注意是否影響市場正常運作，該出手時一定會出手。

面對俄烏緊張情勢，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中要求副院長沈榮津，邀集各部會加強整體因應規劃，維持重要物資，穩定物價以及金融市場秩序。

蒲亭宣布開戰後，引發全球市場恐慌，受到恐慌情緒影響，台股今天盤中一度重挫逾400點，羅秉成在記者會中指出，可預期股匯市反映國際緊張局勢，政府會密切注意是否影響市場正常運作，若沒有非理性或人為操作，當然還是尊重市場機制。

羅秉成表示，政府該出手維持市場秩序與功能時，一定會出手，國安基金與部會基金等，都會按照既有機制措施辦理與因應。

另外，經濟部次長陳正祺在記者會中表示，經濟部密切注意俄烏情勢並做過盤點，台灣與俄羅斯、烏克蘭的雙邊貿易額比重都低於1%，雖有自俄羅斯進口天然氣，但屬於現貨，今年3月就會屆期，對天然氣分散進口來源沒有造成影響，對供應鏈的影響都在掌握之中。

至於物價部分，陳正祺說，政府已免除黃豆、小麥、玉米關稅跟營業稅到4月底，而台灣自俄羅斯與烏克蘭的「黃小玉」不多，如烏克蘭進口玉米只佔1.64%。

但陳正祺坦言，俄羅斯跟烏克蘭都是國際主要小麥出口國，憂心未來國際原物料會有所波動，因此正採取預警機制並與業者協調中，目前看來一切都還在控制範圍。（編輯：林淑媛）1110224