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俄烏危機加深、油價勁揚 美股重挫道瓊跌597.65點

2022/3/2 06:03（3/2 07:22 更新）
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美股1日收盤重挫，道瓊工業指數大跌597.65點。圖為紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
美股1日收盤重挫，道瓊工業指數大跌597.65點。圖為紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約1日綜合外電報導）由於俄羅斯入侵烏克蘭危機加深，國際油價漲到多年來高點，美股今天收盤重挫，道瓊工業指數大跌597.65點。

道瓊工業指數重挫597.65點或1.76%，以33294.95點作收。

標準普爾指數大跌67.68點或1.55%，收在4306.26點。

科技股那斯達克指數重挫218.94點或1.59%，收13532.46點。

費城半導體指數大跌124.680點或3.64%，收3304.849點。（譯者：陳政一）1110302

（中央社紐約1日綜合外電報導）國際能源總署（IEA）31個會員國同意從緊急儲備釋出6000萬桶原油，仍未能安撫市場，西方盟國進一步制裁俄羅斯，恐使俄國石油出口嚴重中斷，令投資人感到不安，國際油價今天強勁上揚。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價大漲8%，來到每桶103.41美元。

倫敦北海布倫特原油4月交割價勁揚7.1%，來到每桶104.97美元。

稍早在倫敦的交易，美國西德州中級原油大漲逾10%，來到每桶106.29美元，北海布倫特原油勁揚逾9%，來到每桶107.44美元，雙雙創下7年多來新高。（譯者：陳政一）1110302

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