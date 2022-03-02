中科110年營業額首度破兆 出口額就業人數創新高

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中部科學園區管理局2日表示，中科2021年營收成長動能持續強勁，創歷史新高紀綠，達新台幣1兆352.32億元，較2020年增加992.53億元，成長10.6%，這也是中科自2003年營運以來，營業額首次衝上兆元。（中科管理局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）中科管理局今天表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續衝擊全球，但中科不受影響，營收創歷史新高，且首度衝破1兆元，出口額及就業人數均再創歷史新高。

中部科學園區管理局今天發布新聞稿表示，中科延續2020年成績，去年營收成長動能持續強勁，創歷史新高紀綠，達新台幣1兆352.32億元，較2020年增加992.53億元，成長10.6%，這也是中科自2003年營運以來，營業額首次衝上兆元。

另外，2021年出口額5923.08億元，較2020年增加547.82億元，亦成長10.19%；就業人數達5萬2888人，較2020年增加1061人，成長2.05%，營業額、出口額及就業人數均再創歷史新高。

管理局指出，中科2021年共引進高科技廠商24家，主要以精密機械9家最多，生物技術5家、光電及積體電路各2家、電腦周邊1家，及其他產業5家。截至2021年12月底，已引進233家國內外高科技廠商（包含43家外商），計畫投資額逾2兆2900億元。

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就園區主要產業分析，積體電路產業受惠於5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，使營業額成長7.41%；光電產業在連續3年衰退後，在宅經濟、遠距商機等需求強勁及Mini LED技術商用化等因素帶動下，營業額大幅成長23.33%。

精密機械產業則因歐美家庭裝修需求增加，營業額成長22.60%；另生物技術產業因疫情核酸檢測需求仍強勁，檢測產品銷售暢旺，營業額成長18.41%。六大產業均同步成長。（編輯：李錫璋）1110302