科學園區去年總營收3.7兆刷新高 今年挑戰4兆大關

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（中央社記者蘇思云台北2日電）科技部今天公布，3大科學園區2021年營業額達新台幣3兆7180億元，年成長22.81%，中科、南科更是首度迎來破兆元的亮眼成績，營業額、出口額、就業人數都創歷史新高。科技部預估今年整體營業額有望挑戰4兆元，續寫新紀錄。

科技部今天舉行科學園區2021年營運記者會。科技部長吳政忠表示，2020年科學園區營業額破3兆元，2021年成長到3.7兆元，年成長達22%。

進一步觀察3大科學園區表現，竹科1兆5879億元、成長27.66%；中科1兆352億元、年增10.6%；南科1兆948億元、年成長29.15%。中科與南科首度突破兆元大關，均刷新高。

吳政忠表示，科學園區6大產業中，積體電路占整體營業額達72%，成長率前3名分別為積體電路、光電、精密機械，分別成長24.01%、23.77%、18.67%。今年全球持續解封，科學園區會謹慎以對，目前預估今年3大科學園區營業額有機會挑戰4兆元，仍會持續成長。

吳政忠表示，竹科發揮半導體產業聚落效應，涵蓋上、中、下游廠商營運動能強勁；中科受惠於遠距商機、5G、AI、車用電子及高效能運算需求持續增加，且6大產業皆有亮眼成績；南科在5G手機晶片、HPC處理器、Arm架構處理器等強勁需求驅動，南科營業額突破兆元成長達近3成。

科技部表示，科學園區整體出口額達2兆7112億元、成長12.89%，顯示全球半導體供不應求情勢及漲價效應，又全球通訊、高速運算等先進晶片持續帶動相關需求，及宅經濟發威，IT、電視面板需求熱絡，也帶動半導體市場成長快速。

此外，科學園區進口額成長受原物料及電子零組件需求增加所致，整體進口額為1兆1119億元、成長24.71%；就業人數也增加1萬多人達到30萬1722人，年成長4.68%。

科技部即將組改為國家科學及技術委員會（新國科會），吳政忠表示，未來科學園區在新國科會的帶領下，將持續朝向全球化及創新的園區邁進。新國科會掛牌時間政院會整體考量，未來數發部、新國科會將緊密合作，兩者掛牌會有一些連動安排。

至於科學園區廠區發展，中科今年將積極推動台中園區擴建2期計畫，新建二林園區標準廠房；南科表示，嘉義跟屏東科學園區籌設計畫今年初已經通過，籌備辦公室人員已到兩地駐地，今年推動重點在非都市土地開發作業跟環評籌備工作，希望明年有機會通過環評，讓廠商可設廠。（編輯：潘羿菁）1110302