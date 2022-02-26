新國科會有望3月掛牌 協調每年千億科技預算

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（中央社記者蘇思云台北26日電）成立8年的科技部將轉型為委員制的國科會，預計最快3月掛牌，轉型後的首屆新國科會主委，科技部長吳政忠接任呼聲高，將協調每年規模達新台幣千億元的科技預算。

行政院組織改造法案去年底經立法院三讀通過，科技部啟動組織調整，改為國家科學及技術委員會（新國科會），成立近8年的科技部將走入歷史，近期陸續啟動修改法規名稱等整備作業。

組織改造後的新國科會，本身預算沒有太大變化，不過，未來囊括行政院科技會報辦公室與原科技部業務，並協調跨部會資源，將負責協調每年規模達1000億元的科技預算。

外界預期成功推動太空發展法、熟嫻科技業務的吳政忠，出線接任新國科會主委機率高。

吳政忠先前提到，新國科會將負責國家未來科技政策前瞻規劃，包括分配資源，各計畫要跟各部會協作，讓部會間無縫接軌，推動效率跟計畫完整度應該會更好。

此外，行政院院會去年底通過「國家太空中心設置條例」草案，若順利在今年年中正式成為行政法人，也將隸屬新國科會旗下，並規劃逐年增聘人力。

科技部表示，相關整備預計3月就緒，新國科會組織法施行日期由政院決定，相關職務將重新派任。

根據組織法修正條文，國家科學及技術委員會設主委1人，由行政院政務委員兼任，副主委3人，委員11至15人。科技部目前下面8個司，未來也將改為處，其餘組織架構未有重大變化，三大科學園區也一樣歸其掌管。（編輯：黃瑞弘）1110226