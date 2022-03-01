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看好台中市發展潛力 企業投資總額破兆元

2022/3/1 17:32（3/1 17:46 更新）
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台中市長盧秀燕（左）1日參訪明昌國際工業公司，聽取投資簡報並參觀產線，肯定明昌國際對深耕台中、智慧升級的努力。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月1日
台中市長盧秀燕（左）1日參訪明昌國際工業公司，聽取投資簡報並參觀產線，肯定明昌國際對深耕台中、智慧升級的努力。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月1日
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）看好台中市發展潛力，台中市長盧秀燕今天表示，累計投資總額達新台幣1兆311億元，包含民間投資7301億元、促參案投資約170億元、投資台灣3大方案約2840億元。

盧秀燕下午前往大甲區參訪明昌國際工業公司，在聽取投資簡報並參觀產線後，肯定明昌國際深耕台中、智慧升級，在創辦人張秋龍及現任董事長張庭維的努力下，成為台灣第1工具箱品牌，近年更自創品牌跨足醫療設備車。

盧秀燕致詞指出，從她上任以來到今年2月15日為止，台中市投資總額達1兆311億元，包含民間投資7301億元、促參案投資約170億元；加上經濟部統計投資台灣3大方案約2840億元，創造逾2萬1000個就業機會。

盧秀燕說，其中投資台灣3大方案家數高達241家，件數穩居全國第1；另據行政院主計處最新失業率調查結果顯示，台中市平均失業率3.9%，6都最低。

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陪同盧秀燕參訪的經發局長張峯源進一步說明，台中近3年平均每天湧入9億元投資並增加58個就業機會，就業人口更增長至139.5萬人，其中指標性大廠，包括美光、巨大機械、華邦電子、上銀科技、大立光及沃旭、永冠集團與世紀樺欣等都在台中投資。

張峯源表示，台中近期利多不斷，面板大廠友達宣布，將在台中投資逾千億擴建8.5/8.6代新廠；科技部也宣布因應半導體大廠擴產需求，行政院於2月14日已核定中科擴建計畫，預計112年供廠商建廠。（編輯：黃世雅）1110301

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