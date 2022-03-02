人民幣兌美元中間價報6.3351 大降337點

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（中央社台北2日電）人民幣兌美元匯率中間價今天報6.3351，下調337點，創2022年1月28日以來最大降幅。俄烏戰爭牽動資金轉進人民幣避險，人民幣匯率近期創4年來新高；這兩天盤中則出現較大美元買盤。

路透分析，人民幣今天維持窄幅盤整，市場成交量較1日下滑近3成，短期進一步走升空間不大。有交易員指出，前兩天盤中出現了較大的美元買盤，今天沒有明顯的購匯，成交量明顯下滑，自營資金興趣減退。另一交易員認為，短期人民幣將有震盪走勢。

俄烏戰爭牽動資金轉進人民幣避險，人民幣匯率近期持續上漲。第一財經引述中國銀行研究院高級研究員王有鑫意見表示，隨著國際外匯市場波動大，人民幣資產兼具流動性、安全性和盈利性，近期人民幣匯率持續上漲、突破多個關口，主要是受到避險情緒驅動。

澎湃新聞3月1日報導，中國人民銀行（央行）相關負責人表態，人行將根據形勢變化和經濟高質量發展，「適度調節貨幣政策的力度、節奏和重點」。

中國民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文今天也在官媒中國經濟日報刊文試圖降溫漲勢。他指出，人民幣避險功能彰顯，並不意味人民幣將會走出單邊升值行情，仍有許多不確定因素；未來地緣局勢趨緩，可能在一定時期內加大人民幣貶值壓力。

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香港商報分析，俄烏戰爭帶動避險情緒，推動人民幣升值，3月第一個交易日，在岸、離岸人民幣兌美元匯率一度站上6.31大關，最高分別觸及6.3048、6.3071，再次創下2018年4月以來新高。同日，人民幣兌美元中間價較上一交易日調升208個基點，報6.3014，創下逾3年半以來新高。

今年前兩個月，人民幣兌主要貨幣均大幅升值，兌美元升值535個基點或0.84%；對歐元升值1538個基點或2.13%；對英鎊升值1632個基點或1.9%；對澳幣升值823個基點或1.24%；人民幣兌盧布升值幅度最大，達13.51%。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110302