法人：台股短線料將震盪 聚焦蘋果春季發表會

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（中央社記者張建中新竹6日電）台股上週收漲84.34點，漲幅0.48%。法人預期，台股短期可能持續震盪，除俄烏戰事發展及美國CPI指數外，蘋果（Apple）春季發表會將於本週登場，也備受市場關注。

台股上週受到俄烏戰事影響震盪，4日因緊張情勢升高衝擊，市場賣壓出籠，指數開低收低，終場失守17800點，收在17736.52點，下跌197.88點，一週仍上漲84.34點，漲幅0.48%。

據統計，外資上週自台股提款新台幣634億元，投信則買超86億元，自營商也買超28億元，呈土洋法人對作局面。

安聯投信台股團隊表示，近期盤勢持續受到今年以來許多變數的影響，包括通膨情況、美國聯準會升息時程、消費者需求，以及投資者心態，還有國際政經情勢、地緣政治風險等變數。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，俄烏戰爭尚未看到停火跡象，市場也在等待聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果以及美國2月消費者物價指數（CPI）等數據，預期短線投資情緒仍將受到影響，以守代攻的走勢機率較高。

葉獻文認為，透過短期利空事件來測試台股能否維持在前波低點之上，反而可視為很好的機會點，只要戰火不演變為全球大戰，即不會對GDP造成影響，對台股的影響僅為信心面；待戰火平息、市場消化俄烏戰爭的短線干擾後，台股有望再啟漲勢。

蘋果將於台灣時間3月9日凌晨2時舉辦線上發表會，活動主題為Peek Performance（窺見效能），外界預測蘋果將推出最平價5G iPhone、iPad Air平板及Mac電腦等新產品，是否激勵相關供應鏈股價表現備受關注。（編輯：楊凱翔）1110306