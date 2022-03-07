新iPhone SE傳9日亮相 分析師：今年出貨看3千萬支

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）蘋果將在台灣時間9日舉行春季發表會，外界預期新平價iPhone SE 3將亮相。分析師表示，新iPhone SE 3今年出貨量預估2500萬支到3000萬支。

蘋果預定在9日舉行春季發表會，外界期待蘋果新品iPhone SE 3亮相，天風證券分析師郭明錤日前在個人推特（Twitter）上貼文預期，新iPhone SE 3儲存容量有64GB、128GB、256GB等3種選項；主要搭載蘋果設計的A15處理器，並支援5G通訊功能，包括毫米波（mmWave）和Sub-6GHz等2種通訊規格，今年出貨量估2500萬支到3000萬支。

在機殼顏色上，郭明錤預估，新iPhone SE 3可能有白色、黑色和紅色等3種配色樣式，其他規格類似iPhone SE 2。

展望蘋果其他新品進展，郭明錤今天凌晨在推特上預期，今年蘋果將推出新款Mac mini和更實惠的外部顯示器產品，新款顯示器螢幕尺寸可能是27吋，但可能未採用mini LED設計。他推測，2023年蘋果才會推出新款Mac Pro和iMac Pro等產品。

日系外資法人先前預估，受惠iPhone SE 3新品可能在今年首季出貨，加上iPhone 13系列出貨穩健，預估蘋果今年首季整體iPhone 銷售量可望較去年同期成長，預估單季整體iPhone出貨量可到5700萬支，較去年同期增加7%。

歐系外資法人預期，鴻海將是新款iPhone SE 3主要組裝代工供應商之一，有益於鴻海首季營運表現。（編輯：張良知）1110307