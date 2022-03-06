國泰金認列俄債預期損失26億 前2月獲利仍創次高

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）金控雙雄之一國泰金控今天發布2月自結獲利，儘管受到俄烏戰事波及，認列俄債預期信用損失新台幣26億元，前2月稅後淨利為新台幣223.5億元，遜於去年同期，但仍創下歷史次高的表現。

國泰金控2月稅後淨利為52.3億元，累計稅後淨利223.5億元。由於俄烏衝突升溫，導致俄羅斯債券收息風險升高，2月就持有的俄羅斯債券增提預期信用損失26億元，不過在各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好帶動下，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰金控新聞稿指出，近日國際對俄羅斯制裁逐步升級，2月28日新一輪制裁凍結俄羅斯央行資產，衝擊俄羅斯債信展望，信評機構也相繼下調其主權評等。

有鑑於債券收息風險升高，國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，依Stage III標準，於2月認列預期信用損失26億元，占俄羅斯債券部位會計帳面金額13%。預期信用損失包含預期本金及利息損失，經會計師確認允當。後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

國泰金表示，目前持有俄羅斯債券在俄烏戰事前就已布建，先前沒有預期到戰爭風險，如今俄羅斯已涉及重大ESG（環境、社會責任、公司治理）爭議，國泰人壽秉持責任投資原則，於ESG風險具體改善前，將不再增新部位，中長期並將逐漸減碼。

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俄羅斯入侵烏克蘭，壽險業持有俄債曝險1382億元引起外界關注。國泰金控總經理李長庚5日受訪時表示，國泰金對俄羅斯本身曝險部位約200億元左右，占整體部位僅0.3%。

李長庚進一步指出，國泰金會以最高風險管理角度看待每個投資部位，也會把握機會規避風險，希望能有更好的績效；不過他認為，除非整個戰爭惡化到不可收拾，不然俄羅斯公債違約機率低，畢竟如果違約，意味未來俄羅斯將很難在國際金融市場籌資。（編輯：楊凱翔）1110306