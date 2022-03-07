台股重挫557.83點 單日市值縮水1.71兆元

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（中央社記者張建中台北7日電）台股今天在市場恐慌性賣壓出籠下，電子、金融與傳統產業股全面下挫，僅鋼鐵股逆勢走揚，加權指數收在17178.69點，大跌557.83點，單日市值縮水新台幣1.71兆元。

兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，俄羅斯入侵烏克蘭，美國與歐盟計劃禁止進口俄羅斯石油，推升油價逼近每桶140美元，來到近14年來最高點，市場憂心恐加速通膨，是衝擊國際股市及台股重挫的主因。

黃國偉指出，台股今天一口氣接連跌破17575點半年線與17318點年線關卡，引發停損賣壓出籠，才會出現爆量重挫走勢。台股今天收在17178.69點，下跌557.83點，跌幅3.15%，成交值4567.83億元，為7個多月來的大量。

台股上市公司總市值滑落至53兆2808億元，單日縮水1.71兆元。台股指數自2月10日的高點18338.05點，至今已大幅拉回1159.36點，市值縮水逾3.5兆元。

黃國偉說，若美國與歐盟同步禁止進口俄羅斯石油，恐造成石油供需失衡，油價可能因而失控，進而影響許多產業直接或間接成本高漲，對全球經濟產生負面影響。

分析師王兆立表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，不只油價，金屬價格也都出現大漲走勢。鋁價每公噸首度突破4000美元門檻，攀高至4026.50美元；銅價也創下每公噸1萬845美元新高紀錄。

王兆立說，原物料價格走揚已對經濟或多或少造成影響，若俄烏戰事演變成持久戰，不僅歐洲經濟會受到影響，也可能牽動亞洲或美洲的經濟發展，甚至導致全球經濟惡化，發生停滯性通膨是最令市場擔心的局面。

黃國偉表示，觀察台股年線依然處於攀升趨勢，應具一定支撐力道，預期短期不排除有機會展開跌深反彈走勢，只是反彈力道強弱將攸關台股後續走向，相當關鍵。

王兆立也說，17318點年線是台股多方關鍵位置點，最好3至5天內能夠重新站上，且不再跌破，才能化解破底危機。

黃國偉表示，2020年油價曾出現過負數，是一異常狀況，如今油價衝高至近14年來高點，也是異常情況，只是後續走向仍待進一步觀察，若油價維持高檔，通膨疑慮恐將升高，也將為全球經濟添增不確定性。美國與歐盟是否禁止進口俄羅斯石油，是近期市場關注重點。（編輯：黃國倫）1110307