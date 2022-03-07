中信金2月獲利年增18% 認列俄債預期損失5億元

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（中央社記者蘇思云台北7日電）中信金今天公布2月自結獲利，2月稅後盈餘新台幣57.08億元；在投資俄羅斯債券部分，認列預期信用損失5億元，後續也會滾動修正，銀行、人壽核心動能維持良好。

中信金控表示，2月稅後盈餘57.08億元，年成長達18.3%，累計前2月稅後盈餘為123.93億元，則略遜於去年同期，累計每股稅後盈餘（EPS）為0.64元。

中信金財務長邱雅玲晚間告訴中央社記者，2月雖受工作天數及計息天數較少影響，但受惠於核心動能良好及金融市場操作得宜，單月維持穩定獲利，跟去年2月相比年成長18.3%。

邱雅玲表示，子公司中信銀2月稅後盈餘27.38億元，年成長10.8%。中信金2月股價下滑，員工認股權成本也有下降，最主要是存放款業務持續提升，淨利息收入比去年成長6%；不過，因為今年股市波動較大，金融市場氛圍跟去年差很多，部分財富管理客戶相對比較觀望，淨手續費收入下滑10%多。

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邱雅玲指出，子公司台灣人壽2月稅後盈餘27.49億元，年成長35%，主因是2月有匯兌利益，加上保費收入動能所致。台灣人壽投資部位對俄羅斯曝險比重低，俄債持有部位以美金計價為3.8億元，換算新台幣約100億元，目前先認列5%、即5億元作為預期信用損失，約當是1年的俄債利息收入，後續會滾動修正。

提及如何因應俄烏戰事的地緣政治變動，邱雅玲表示，內部持續觀察西方制裁俄羅斯的措施，目前是把俄羅斯7個銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），關注制裁力道是否會更嚴厲，或是出現談判，都會影響投資布局。（編輯：楊蘭軒）1110307