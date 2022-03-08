台股續重挫 證交所櫃買中心信心喊話基本面良好

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（中央社記者潘智義、韓婷婷台北8日電）受俄烏戰事衝擊，台股連續兩天重挫，合計跌逾900點，台灣證券交易所、櫃檯買賣中心今天對投資人信心喊話，上市櫃公司基本面良好，投資人不必過於恐慌。

近期因俄烏戰事持續進行，加劇通膨及美國升息政策等因素衝擊各國股市，台股今天下跌353.44點，跌幅為2.06%，加權指數收在16825.25點，成交金額新台幣4434.65億元，加計盤後交易約4542.07億元。

證交所觀察近兩日集中市場成交量均高於2021年集中市場日均成交值新台幣3914.63億元，顯見市場動能十分充沛；且從各項經濟數據來看，台灣經濟環境穩定成長，上市公司競爭力及獲利均表現亮眼，台股體質相較其他新興國家穩健，證交所呼籲，在國際局勢動盪期間，投資人不必過度恐慌，宜審慎理性面對。

櫃買中心表示，上櫃公司基本面穩健，將持續注意國際情勢及資訊透明公開，因俄烏戰事持續緊張，各國對俄國經濟制裁引發全球通膨擴大隱憂，國際主要股市均大幅下跌，連帶影響台股市場表現。櫃買中心呼籲，上櫃公司基本面表現穩健，投資人對於上櫃股票市場仍應保持信心。

回歸證券市場，長期展望仍應著重在基本面，證交所依據上市公司今年1月營收資料分析，台股基本面佳，且上市公司配息意願高，台股殖利率在全球名列前段班，近期上市公司將陸續公告110年度財務報告及股利配發情形，也將於3月10日前於公開資訊觀測站公告2月營收資料，投資人將可持續關注基本面表現佳的優質上市公司。

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櫃買中心說明，全體上櫃公司基本面仍佳，且目前各主要預測機構多認為今年台灣經濟成長率可達4%以上；截至3月4日止，已有121家上櫃公司公告將配發110年度現金股利，配發現金股利金額合計為436.99億元，其中配發10元以上現金股利者計12家；配發5至10元者計21家；配發2至5元者計40家。

上櫃公司現金殖利率達10%以上者有3家；5%至10%者有49家；2%至5%者有51家；其他上櫃公司也將陸續公告110年度財務報告及股利配發情形，投資人可持續關注基本面表現良好、殖利率高個股。（編輯：黃國倫）1110308