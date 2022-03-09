俄烏戰事影響機械業近60家 干擾訂單690萬美元

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）俄烏戰況延燒，台灣機械工業同業公會今天指出，整體機械產業對俄羅斯出口影響有限，但國際制裁升溫，對個別企業仍有一定影響，受影響機械業者近60家，受影響訂單約690萬美元。

觀察俄羅斯入侵烏克蘭戰況影響，機械公會今天發布新聞稿表示，去年俄羅斯占台灣機械出口第21名，占比0.8%，金額2.76億美元，其中工具機約占1億美元，居工具機出口排名第4市場，其餘產業金額較小，木工機占比第9、製紙與印刷機占比第10。

機械公會表示，雖然俄羅斯出口對整體機械產業影響有限，但在制裁力道逐漸升高與時間拉長下，對個別企業仍有一定影響，據統計，受影響機械業者近60家，受影響訂單約690萬美元。

受俄烏戰爭影響，機械公會指出，能源與原物料價格劇烈上揚，短期內不大可能回復，原物料與航運成本將維持高點，雖然新台幣匯率受美元轉強影響，近期持續回貶在28.3元附近徘徊，但通貨膨脹疑慮與國際情勢不明，對於業者接單與交貨更為謹慎評估。

機械公會今天公布2月機械出口值26.2億美元，較去年2月出口20.46億美元增加28%，連續18個月較上一年同期成長，也是近3年來2月出口最佳表現。

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若以新台幣計算，2月機械出口值728.62億元，較去年同期增加25.5%。機械公會表示，2月雖有農曆春節假期影響，但是國際景氣對機械設備剛性需求持續暢旺。

其中在工具機產業，2月工具機出口值2.31億美元，出口排名第4，次於檢量測設備、電子設備、動力傳動件，較去年同期大幅成長59%，控制器2月出口額1.45億美元，排名第5，年成長達225.9%。機械公會指出，顯示雖然目前控制器交期仍久，但晶片荒影響已逐漸趨緩。（編輯：張均懋）1110309