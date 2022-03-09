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巨大：緩和歐洲廠壓力 越南百萬台產能第4季前出貨

2022/3/9 15:19
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（中央社記者潘智義台北9日電）巨大機械執行長劉湧昌今天在台北自行車展記者會表示，已在越南平陽省簽定意向書購買現成的廠房，並下單購買機器設備，盼第4季之前產出，年產能100萬台。

劉湧昌說明，越南設廠目的是紓解歐盟廠的產能壓力，加上越南與10幾國簽定自由貿易協定，享有免關稅的好處；歐盟市場電動自行車需求孔急，但中國廠產能無法負擔，才選在越南設廠，最後考慮的才是東南亞市場。

他解釋，越南廠預計年產100萬台，相當於荷蘭廠、匈牙利廠合計年產100萬台的量；目前巨大所有廠房的設計產能為600萬台，去年實際產出490萬台整車，加計車架等合計約是600萬台。

至於俄烏戰事，劉湧昌認為不會拖太久，畢竟俄國也無法忍受這樣的結果，所以戰事對自行車產業影響小，但原料上漲，物價上揚，消費者終將會受不了，支出勢必減少，尤其電動自行車不是民生必需品，仍會受到波及。

他坦言，自2019年以來一直都有停滯性通膨壓力，只是現在更嚴重，物價一直漲、收入減少，經濟活動減退，俄烏戰事讓停滯通膨拖更長時間。

他感慨，去年即便有缺工、缺電、缺船問題，目前庫存零件高，也有長短料問題，須提早兩年下單備料。

他表示，巨大過去20年都不缺單，近年營收呈兩位數成長，電動自行車占整體營收3成。

健身器材也是巨大重要營業項目，已為國際知名品牌代工。（編輯：張均懋）1110309

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