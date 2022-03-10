鏡電視高層人事異動 NCC：收到申請將進行調查

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（中央社記者王承中台北10日電）鏡電視更換董事長與總經理人選，NCC主委陳耀祥今天表示，尊重公司治理，他個人也是看到媒體報導才知道，NCC昨天已經收到鏡電視董事長的申請案，是否合法，會以正式的行政程序進行調查。

鏡電視新聞台在今年1月19日取得新聞台執照，4日宣布更換董事長與總經理人選，引發外界關注。國家通訊傳播委員會（NCC）昨天表示，目前尚未收到營運計畫變更案，至於是否違反當初執照相關附款內容，持續了解情況中。

立法院交通委員會今天審查NCC主管通訊傳播監督管理基金預算，民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委陳椒華等關注鏡電視議題，質疑NCC許可鏡電視申設案是否有政治力介入。

列席的NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥表示，他絕對沒有護航，也沒有違法，他個人也不認識裴偉，這都可以去查證。NCC是獨立機關，每位委員有各自想法，對於不同意見書都予以尊重，這是合議制的精神。NCC從未說不可有新的新聞台，最重要的考量是專業性及個別的合法要件。

陳耀祥說，NCC對鏡電視的申請經得起考驗，而相關的檢舉案件，NCC也都有去調查。

對於鏡電視更換董事長與總經理人選，陳耀祥表示，NCC是要求裴偉不得擔任鏡電視董事長，至於公司內部的安排，則尊重公司治理，他個人也是看到媒體報導才發現撤換董事長，這部分NCC會去調查，昨天下午也有收到鏡電視董事長申請案，會以正式的行政程序進行調查。（編輯：張均懋）1110310