去年獲利211億元創新高 合庫金：逢低加碼台股

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（中央社記者張璦台北10日電）合庫金控今天公布2021年合併稅後淨利為新台幣211.87億元、年增23.65%，首破200億大關刷新高。展望今年營運，曝險俄債約2.4億元，將於3月底提列信用減損1.1億元，此外，俄烏戰爭導致股市震盪，但台股有基本面，將會逢低加碼。

合庫金控今天舉辦第4季線上法說會，公布2021年經營績效，去年合併稅後淨利達211.87億元、年增23.65%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元；淨值報酬率（ROE）8.82% ，資產報酬率（ROA）0.49%。

獲利核心子公司合庫銀行稅後淨利達188.61億元、年增26.65%，獲利創新高，且居公股銀行第一；主要動能來自政府及公營機構放款及中小企業放款量成長，帶動利息淨收益增加，以及資產品質大幅提升，使呆帳費用減少。

合庫銀去年存放比為70.60%，優於全體國銀平均的69.23%；資本適足率為14.93%；逾期放款比率為0.22%，備抵呆帳覆蓋率為541.67%，資產品質是近40年來最佳。

非銀行子公司方面，合庫人壽去年稅後淨利為13.64億元，年成長23.89%；合庫證券稅後淨利7.41億元，年增12.1%，主因是經紀營運量成長。

媒體關切俄烏戰爭影響，合庫金表示，集團僅銀行子公司持有俄國中央政府公債約新台幣2.4億元，隨國際機構調降俄主權債信評級，估計3月底將提列信用減損約1.1億元。

合庫金說明，俄債占有價證券投資部位比例低，對整體營運影響不大，至於利息給付狀況，俄國若用盧布支付並無違約，減損依信評公司評等和還本付息情形進行調整。

外界認為，美國聯準會升息步調受俄烏戰事影響，合庫金指出，目前篤定美國3月僅升息1碼，因此也預估台灣央行近期升息幅度落在半碼至1碼之間，今年則會升息1到2次。

針對台股投資水位與未來操作方面，合庫金表示，目前台股持股比重占可運用資金3%，與去年相當，台股年初呈現上漲，1月已有部分獲利了結，近日俄烏戰爭導致股市震盪，合庫金將逢低承接、布局基本面好、低基期、高殖利率股，因此仍對台股看好。

2021年繳出亮麗獲利，今年股利政策方面，合庫金表示，會計師查核財務報告後，將考量公司成長需求與投資人權益，依最適切股利發放率發配；合庫金近3年股利落在1.05至1.15元之間。

展望未來，合庫金表示，將持續關注全球金融情勢發展，滾動式調整經營策略，將創新思維及永續經營理念融入核心業務中，期望再創營運佳績。（編輯：潘羿菁）1110310