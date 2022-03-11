智易今年啟動越南擴產 年營收拚維持雙位數成長

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）網通廠智易總經理曾釗鵬今天在線上法人說明會表示，將推出越南廠二期擴建計畫，預計今年第2、3季動工，明年底完工量產，今年營收目標維持雙位數成長。

曾釗鵬指出，原本在越南租用仁寶廠房量產，但之後購買土地，興建自家廠房，並在去年第3季搬入，產能利用率不錯；將再擴建越南二期廠房；今年規劃資本支出新台幣10至15億元，用途主要為越南、中國廠擴建，以及台灣廠添購研發設備。

他說，2018年被動元件MLCC缺貨、2019年有美中貿易戰，去年有晶片缺料漲價、原物料及運費漲、缺櫃塞港干擾，今年持續面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，又有俄烏戰事，油價大漲，還有美國聯邦準備理事會（Fed）升息，可謂機會與挑戰並存，但晶片供貨仍緊，其中美系網通晶片大廠缺貨嚴峻，但台廠卻已見舒緩。

俄烏戰事影響方面，他直言，智易來自俄羅斯營收占比低於0.5%，目前未見太大影響。

他認為，不論教育或在家上班需求是否持續，聯網需求已不可或缺，美、歐針對5G、寬頻網路都推動基礎建設，市場需求增溫。

另外，他強調，除歐美市場提供5G客戶端前置設備（CPE），布局亞洲或新興市場，印度、拉美都有不錯成績，因新興市場光纖普及率低，具有潛在商機。

各國5G布局愈趨完整，因應車聯網發展，每輛車與後端平台有大量資料傳輸需求，都需要物聯網連結，智易今年推出車聯網新產品，新事業體是以後營收成長潛力。

他指出，智易去年營收獲利創高，過去幾年營收年複合成長率約17%，期盼今年營收成長也能達近年水準的雙位數，第1季優於去年同期。

智易2021年合併營收382.4億元，年成長13.2%，歸屬於母公司業主淨利17.87億元，年成長4.3%，每股盈餘8.6元，優於前一年的8.36元。董事會決議配發6.8元現金股利。（編輯：楊蘭軒）1110311