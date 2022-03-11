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外資賣超台股226億元 台積電遭提款

2022/3/11 21:43（3/11 22:01 更新）
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台股11日下跌168.46點，收在17264.74點。外資賣超226.45億元，砍台積電逾2.8萬張最多。中央社記者張新偉攝 111年3月11日
台股11日下跌168.46點，收在17264.74點。外資賣超226.45億元，砍台積電逾2.8萬張最多。中央社記者張新偉攝 111年3月11日
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（中央社記者江明晏台北11日電）台股今天下跌168.46點，收在17264.74點，週線收黑下跌471點。投信連28買，續創史上最長買超紀錄，外資則反手轉賣，賣超226.45億元，砍台積電逾2.8萬張最多。

市場憂心俄烏戰事加劇通膨，台股加權股價指數今天開低震盪，盤中一度下探17239.9點，下挫193點。終場下跌168.46點，收在17264.74點，跌幅0.97%，成交值新台幣2627.69億元。週線收黑，下跌約471點。

三大法人自營商賣超22.08億元，投信買超19.8億元，外資及陸資賣超226.45億元，合計賣超228.73億元。投信已連28個交易日加碼台股，續創史上最長買超紀錄。外資則一反昨天終止連6賣態勢，反手轉賣。

外資今天賣超標的聚焦金融以及科技股。證交所統計，外資賣超前10名個股，第1名為台積電，賣超逾2.8萬張，其次依序為開發金、聯電、永光、富邦金、中信中國高股息、技嘉、元大台灣50、長榮航、元大滬深300正2。

外資買超前10名個股，友達居首，買超逾2.5萬張，第2名為元大台灣50反1，買超逾2.1萬張，其餘依序為群創、長榮、中鋼、華航、燁輝、和碩、國泰金、中鼎。（編輯：楊蘭軒）1110311

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