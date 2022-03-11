憂通膨加劇 台股下跌168點破17300點關卡

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（中央社記者江明晏台北11日電）市場憂俄烏戰事引發通膨加劇，台股今天開低震盪，在權值股台積電表現弱勢下，盤中跌點一度擴大至193點；終場收在17264.74點，下跌168.46點，17300點關卡失守。

台股歷經昨日大漲逾400點的激情後，今天因美股拉回再次遭逢賣壓，盤中一度下探17239.9點，下跌逾190點。台股終場下跌168.46點，收在17264.74點，跌幅0.97%，成交值新台幣2627.69億元。台股週線收黑，下跌471.78點。

觀察權值股表現，台積電今天下跌12元，跌幅2.04%，收在575元；聯發科下跌32元，跌幅3.22%，以963元作收，再次跌落千元關卡。股王矽力-KY董事會決議擬將股票「一拆為四」，屆時將讓出股王寶座，有助於證券市場在外流通性，矽力-KY今天股價下跌150元，回檔4.21%，收在3415元。

貨櫃三雄中，長榮、陽明力守紅盤，終場分別上漲2.56%及1.21%，收160元及125.5元，萬海跌幅0.85%、榮運則下跌5.15%。航空雙雄止穩，華航、長榮航翻紅，收盤分別上漲0.94%及1.51%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，在俄烏戰事沒有真正緩解前，原物料價格很難大幅度回檔，通膨將維持高峰；由於不確定因素仍多，股市震盪很快，追價意願不高，在多空不明的氣氛下，多數投資人選擇觀望。（編輯：張良知）1110311