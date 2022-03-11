通膨飆高歐美股收黑 投顧：台股短線反彈有限

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（中央社記者江明晏台北11日電）通膨續創40年來新高，市場推測聯準會下週篤定升息，歐美股收黑，台股10日跌深反彈逾400點、外資終止連6賣後，今天恐逢修正壓力，投顧認為，短線台股反彈空間有限。

華爾街股市今天又面臨賣壓，主要指數全部收低，因通膨續創40年來新高，聯邦準備理事會（Fed）有充分理由在下週貨幣政策會議後以升息因應，避免經濟過熱。

美國通貨膨脹在烏克蘭危機加劇推升能源價格進一步升溫。美國勞工部公布美國2月消費者物價指數（CPI）年增7.9%，續創40年來新高，這項數字高於華爾街預期的7.8%，也是1982年1月CPI年增率衝上8.4%以來最高水準。

俄羅斯與烏克蘭的重要和談沒有進展，加上通膨與經濟成長展望迅速惡化，歐洲主要股市都收黑。

台股10日因俄烏戰爭出現和緩跡象，加上美國10年期公債殖利率攀升，指數跌深反彈，大漲417.84點，收在17433.2點，收復5日線和年線，成交值新台幣3513.46億元。

觀察三大法人動態，自營商買超26.48億元，投信買超18.4億元，外資及陸資買超20億元，三大法人合計買超64.88億元。其中，投信已是連27個交易日買超，創史上最長買超紀錄；外資及陸資買超20億元，終止連6賣，加碼面板、航運與金融股。

晶圓代工龍頭台積電公告2月營收1469.33億元，受工作天數較少影響，營收月減14.7%，年增37.9%，雖探近4個月低點，但創歷年同期新高；前2月累計營收3191.09億元，年增36.8%。

投顧指出，市場呈現觀望氣氛，等待3月中旬Fed利率會議動向，將壓抑跌深反彈時市場追價意願，預期短線台股反彈空間有限，需等待Fed利率結果出爐。（編輯：張均懋）1110311