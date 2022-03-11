台積電早盤股價下挫9元 市值面臨15兆元保衛戰
2022/3/11 09:42（3/11 09:55 更新）
台積電11日股價走跌，早盤達578元，下挫9元。（中央社檔案照片）
（中央社記者張建中新竹11日電）美股全面走跌，道瓊指數下跌112.18點，跌幅0.34%，費半指數下挫71.11點，跌幅2.17%。台積電今天股價同步走跌，早盤達578元，下挫9元，市值面臨15兆元保衛戰。
通膨續創40年來新高，美股再度面臨賣壓，道瓊工業指數收跌112.18點，跌幅0.34%；那斯達克指數下跌125.59點，跌幅0.95%；費城半導體指數下挫71.11點，跌幅2.17%。
台積電美國存託憑證（ADR）收在103.96美元，下跌0.99美元，跌幅0.94%，台積電今天股價走勢疲弱，一度達新台幣578元，下跌9元，市值縮水2333億元，滑落至14.98兆元，影響大盤指數約75點。
受農曆年假期、工作天數減少影響，台積電2月營收自1月的1721.76億元高點滑落，達1469.33億元，月減14.7%，不過仍較去年同期增加37.9%，並為歷年同期新高。
台積電累計前2月營收3191.09億元，年增36.8%，法人預期，隨著工作天數回升，台積電3月業績可望回升，第1季營運目標應可順利達成，季營收將達166億至172億美元，季增7.4%，可望刷新單季營收歷史新高紀錄。（編輯：張均懋）1110311
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