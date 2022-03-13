俄烏戰事牽動市場 台股本週聚焦聯準會FOMC會議

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（中央社記者潘智義台北13日電）俄烏戰事波及美股，牽動台股走勢，但法人指出，只要美股跌勢趨緩，將有助台股輪動；本週將聚焦美國聯邦準備理事會（Fed）公開市場操作委員會（FOMC）會議，若未超乎預期的升息1碼，將有助股市回穩。

道瓊工業指數12日下跌229.88點，或0.69%，收在32944.19點；標準普爾500指數下跌55.21點，或1.3%，收在4204.31點；以科技股為主的那斯達克指數下跌286.15點，或2.18%，收在12843.81點；費城半導體指數下跌66.924點，或2.08%，收在3144.146點。

台股11日收在17264.74點，下跌168.46點，跌幅0.97%，成交值新台幣2627.69億元，加計盤後交易約2686.76億元；週線收黑471.78點，週K線仍拉出下影線。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文透過新聞稿指出，上週包括台股在內的全球股市，皆受到俄烏戰爭訊息牽動，呈現大幅波動，整體而言，只要美股跌勢能暫緩，都有助於台股維持類股輪動。

葉獻文表示，接下來一週市場聚焦美聯準會公開市場操作委員會（FOMC）會議結果，目前市場預期聯準會3月升息幅度應以1碼為主，只要這次升息步調不超乎市場預期，對於提振近期多頭氣勢都有助益。

他從歷史經驗分析美國升息影響，台股歷次在美國開啟升息循環前都會有拉回走勢，不過正式升息後即出現反轉漲勢，且漲幅往往能加速成長，帶動指數突破升息前的高點。

安聯投信台股團隊認為，3月以來，台股走勢主要還是在反應美國聯準會升息以及俄烏戰事，待3月中美國聯準會啟動升息後、原本市場對於升息碼數、政策方向等相關不確定性，將可望隨著政策步調方向和經濟願景等明朗而消弭。

在俄烏變局上，安聯投信台股團隊表示，由於俄烏兩國局勢仍處在不確定階段，對未來經濟成長動能、通膨壓力以及大宗物資商品價格等的影響程度難料，仍需視戰事拖延時間長短而定。

葉獻文認為，目前俄烏戰爭持續傳出兩國有意談判，只要戰爭時間不要拖延太久，避免發生能源價格大幅上漲，進一步造成通膨惡化，或是金融制裁對全球經濟產生負面效應，否則戰爭對台股影響只有短期。

不過，市場已逐漸預期戰事停火後，原物料價格要回落至開戰前水準的可能性較低。

另外，安聯投信台股團隊表示，蘋果新品推出符合市場預期，可望為淡季挹注正面題材；還有高殖利率題材，也值得留意。（編輯：蘇志宗）1110313