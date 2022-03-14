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上海強化防疫 環旭：最嚴格標準執行管控

2022/3/14 09:27
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）中國COVID-19本土疫情近日擴散，上海強化防疫措施，半導體封測廠日月光投控旗下環旭電子表示，目前公司營運正常，在防疫管控工作以最嚴格標準執行。

中國COVID-19本土疫情擴散，上海市官方12日深夜發布加強防控措施，市民非必要不離滬，離開上海者須持有48小時內的核酸檢測報告。上海長途汽車客運總站今天起停運。

日月光投控旗下環旭電子在上海地區設有廠區，環旭今天上午接受中央社記者詢問表示，目前公司營運正常，在防疫管控工作以最嚴格標準執行。

根據環旭電子官網資料，環旭在上海浦東新區張江高科技園區內設有張江廠、盛夏廠、金橋廠等。

環旭上海張江廠提供客戶包括微小化尺寸與客製化產品、系統化生產的端對端解決方案；張江廠布局包括表面貼裝技術（SMT, Surface Mount Technology）、部件組裝、製模成型、系統級封裝和自動化測試等製程，應用在無線通訊、儲存設備、伺服器、車用電子等領域。

環旭電子相關企業環維電子的盛夏廠，位於上海浦東新區的張江高科技園區，盛夏廠目前主要提供智慧型可穿戴式裝置設計與製造服務；此外，環維電子旗下金橋廠位於上海浦東新區的金橋加工出口區，提供智慧穿戴裝置設計與製造服務。

環旭電子自結2月合併營收人民幣41.37億元，比1月減少15.7%，較去年同期增加28.88%，累計今年前2月自結合併營收人民幣90.45億元，較去年同期增加28.55%。

環旭電子在2月中旬預估，今年第1季經營目標營收較去年同期成長20%至25%，營業利益率優於去年同期水準。（編輯：張均懋）1110314

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