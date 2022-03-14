筆電快充滲透率可望拉升1倍 偉詮電業績看增

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（中央社記者張建中新竹14日電）偉詮電看好筆記型電腦快充滲透率今年可望大幅拉升1倍，預期今年自有品牌與代銷業績都將成長2位數百分比水準。

偉詮電下午舉行線上法人說明會，特助林崇燾表示，去年快充晶片總出貨量約1.94億套，以筆記型電腦及手機充電器為大宗，出貨比重分別為35%至40%，營收比重分別為46%及25%。

林崇燾說，去年筆記型電腦快充滲透率約30%，預期今年滲透率可望大幅提升1倍至60%水準，偉詮電可望連帶受惠。

偉詮電過去以快充協議晶片出貨為主，去年搭配一起出貨的AC/DC及同步整流晶片合計已達550萬顆，今年整合3顆晶片出貨量可望增加。

林崇燾表示，儘管今年部分晶圓代工供應商持續漲價，但偉詮電並無全面漲價計畫。受惠產品組合優化與平均售價提升，偉詮電營收成長力道將可優於產量增幅，並將拉升毛利率。

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偉詮電財務長郭幸容說，今年第1季因時序為傳統淡季，有農曆年假期影響，此外，中國大陸疫情升溫，部分地區封城，預期業績可能較去年第4季下滑一些，第2季業績則可望回升。

郭幸容表示，偉詮電今年伺服器風扇馬達驅動晶片出貨成長樂觀，車用產品營收比重也可望自去年的1%，提升至今年的1.5%，自有產品與代銷的產品業績都將成長2位數百分比水準。（編輯：楊凱翔）1110314