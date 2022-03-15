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2月人民幣存款餘額續跌 再創8年新低

2022/3/15 18:24
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（中央社記者潘姿羽台北15日電）中央銀行今天公布2月國銀人民幣存款餘額為人民幣2273.95億元，不只連續3個月下滑，也再創2014年2月以來、逾8年新低紀錄。

根據央行統計，2月國銀人民幣存款餘額合計為2273.95億元，較1月減少9.73億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額跌破2000億元大關、降至1997.32億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額為276.63億元，雙雙較上月微幅下滑。

央行外匯局官員表示，2月DBU月減5.22億元，主因是廠商支付貨款，以及部分公司將人民幣存款匯至國外進行投資所致；值得注意的是，DBU不論是活存、定存，還是法人戶、個人戶，全數呈現下滑。

央行官員指出，DBU法人戶去年8月至今持續下滑，但法人戶存款餘額減少的原因較多元，資金調度、投資都有可能。

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個人戶長期趨勢也呈現下滑，去年4月至今已連11跌。央行官員分析，低利率時代，散戶會持續為資金尋找更好的停泊處，現在資產配置選擇又十分多元，基於投資理財考量，自然會多方比較。

央行也彙整銀行各天期最優的人民幣專案利率，1個月期為永豐銀的3.05%，3個月期是中信銀的3.28%，6個月期是渣打銀行的2.3%，9個月期為安泰銀行的2.1%，1年期則是土銀的2.4%。（編輯：林淑媛）1110315

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