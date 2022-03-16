富智康去年轉虧為盈 印度子公司估第3季上市

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海旗下富智康去年自結稅後獲利5632.8萬美元，比較前年虧損約1.74億美元，已轉虧為盈，去年每股基本純益0.7美分，優於前年每股虧損2.13美分。

富智康今年持續在北美與5G新客戶合作，切入5G路由器產品；分拆印度附屬公司BFIH（Bharat FIH Limited）預估今年第3季前將在印度證券交易所上市。

富智康15日公布去年全年業績初步報告，去年自結營收85.82億美元，較前年89.34億美元減少3.94%，去年自結毛利率約2.61%，較前年1.06%增加1.55個百分點，去年自結稅後獲利5632.8萬美元，較前年虧損約1.74億美元轉盈，去年每股基本純益0.7美分，優於前年每股虧損2.13美分。

從市場來看，去年亞洲占富智康整體營收比重約76.6%，美洲占比約14.12%，歐洲占比約9.25%。

展望今年，富智康指出，供應緊縮對電子市場造成干擾，從電子消費產品到汽車類的整體供應鏈均受拖累，包括晶片IC、濾波器、LCD面板、感測元件等電子元 件均受到供應緊絀影響，預估價格上漲及訂單時間延長狀況將持續今年全年，供應不足的問題不會在短期內緩解。

富智康指出，元件供應限制、中斷及緊縮繼續對客戶供應及交貨及對營收產生不利影響，加上元件價格上漲使成本上升，對部分毛利率帶來壓力，主要是元件成本增加無法全數轉嫁給客戶，預期相關風險因素將持續到今年上半年。

富智康表示，未來業務聚焦維持精簡靈活的輕資產型態，維持及提升利潤，並非僅追求營收成長，並持續觀察市場競爭狀況、COVID-19疫情發展、元件短缺、供應鏈形勢等外部狀況，海運限制和通貨膨脹等變數，也可能為下半年供需情況 增加更多不確定因素。

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在全球市場布局，富智康指出，今年持續在北美與5G新客戶合作，切入5G路由器產品；分拆印度附屬公司BFIH（Bharat FIH Limited）預估今年第3季前將在印度證券交易所上市。

從客戶端來看，富智康前5大客戶營收占比約93.5%，其中Ensky及日本夏普（Sharp）是富智康前5大客戶，分別占富智康營收比重約18.2%及11%；法人分析，富智康前5大客戶包括華為、小米、Oppo、Ensky和夏普；去年來自鴻海集團營收占富智康整體營收比重約30.7%。（編輯：郭無患）1110316