台銀理專舞弊網銀成內控漏洞 涉案金額達2880萬元

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（中央社記者謝方娪、張璦台北16日電）台灣銀行爆出理專弊案，台銀總經理許志文表示，張姓前員工和客戶不當資金往來涉案近10年，犯案手法包含透過網路銀行移轉資金，不過現行監控只能針對行內和客戶交易，將在1個月內提交內控檢討報告。

台銀表示，目前事證明確涉及金額約新台幣2880萬元，有6名客戶受害，台銀已墊付。

立法院財委會今天邀請財政部長蘇建榮率所屬機關首長暨國營事業董事長列席業務報告並備質詢。民進黨立委沈發惠、郭國文、高嘉瑜等皆關注國銀龍頭台銀爆出理專弊案。

台銀董事長呂桔誠表示，之所以發現弊案，是因台銀執行輪調制度，輪調時張姓前員工沒有如期報到；因張姓員工失聯，台銀動用公權力，移請檢廉單位繼續追查，查出張姓前員工在其他銀行的資金往來情形。

許志文說，3月4日分行向上反應，總行隔日前往分行進行了解，初步發現張姓前員工和客戶有不當資金往來，3月7日馬上通報金管會；後續經過進一步了解，發現還涉及不當挪用，因此3月10日進行第二次通報。

許志文表示，經過調查，張姓前員工自2012年開始擔任理專，自2013年開始和客戶有不當資金往來，目前事證明確涉及金額約新台幣2880萬元，有6名客戶受害，台銀已墊付。

民進黨立委沈發惠質疑，涉案員工舞弊時間近10年，台銀內控機制卻拿他沒辦法，金管會主委黃天牧說「十步之內必有芳草」，這名員工走了快10年、走了一千步卻沒碰到任何一株芳草，內控機制是否失靈。

許志文解釋，經過追查，發現張姓前員工犯案手法是透過網路銀行把款項轉到他在其他銀行的帳戶，依照台銀現行內控機制，所有監控報表是針對行內和客戶的交易為主，換言之，目前自行查核、風管偵測、內部稽核等內控3道防線，無法查出網銀作案，台銀會馬上檢討，並即刻將所有風險控管點納入目前內控機制中。

許志文說，在這次事件前，台銀從來沒有任何理專發生違失，這次是分行去年3月間已發現該名員工有個人生活不檢的問題，因此依照第一道防線將他調離理專工作，主動畫線；不過這名員工犯案手法透過網銀移轉資金，「我們無法知道他在其他銀行帳戶的狀況」。

許志文指出，台銀有針對電腦執行關鍵字查核等，但該名員工桌面電腦沒有異常，針對這次犯案手法，台銀會進行內控檢討，一個月內提交檢討報告。

蘇建榮表示，上週已交代所有公股行庫，內控內稽和法令遵循不只總行要做，必須落實到各分行，每個行員都必須做好法遵。（編輯：林淑媛）1110316