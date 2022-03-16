長榮湧失望性賣盤 減資利多市場不買單

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（中央社記者江明晏台北16日電）長榮海運現金股利加上減資，合計每股配發24元，但今天股價卻一路殺到跌停，分析師認為，除了市場不滿意殖利率外，大環境剛好正逢「風雨飄搖」，導致資金縮手等原因疊加所致。

長榮海運16日宣布每股擬配發現金股利18元，也決議辦理現金減資60%，每股退還6元，為公司成立以來首度減資，等於股東每股可拿24元。

儘管長榮保證整體營運展望良好，本次減資不會影響未來各項投資計劃，長榮今天股價卻開高走低，數度觸及跌停，終場收在143元，跌幅9.49%，成交量爆出52.96萬張。

觀察三大法人動作，外資、投信、自營商同步賣超，合計賣超9073張。

分析其下跌主因，國泰證期顧問處協理簡伯儀受訪時表示，長榮今天股價下探，可推估由眾多原因疊加而成，主因為市場對於其減資加上配息，現金殖利率仍比不過陽明，引發市場失望性賣壓，再來今天航運股占比高，儘管基本面仍看好，但籌碼面相對凌亂，提前卡位的買盤不夠強勁，引發「多殺多」，股價一路探底。

簡伯儀表示，市場其實對長榮減資有不同解讀，主要是長榮賺錢卻還要減資，市場擔憂長榮未來資本支出不高，影響成長性，但其實減資瘦身也有確保每股盈餘（EPS）維持在高檔的好處。

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產業人士分析，長榮主要是因為不想在環保法規未定的情況下購置新船，且為保留帳上現金，決議以減資回饋股東，但市場正逢「風雨飄搖」之時，美國聯準會升息在即，物價居高不下引發通膨、需求減少的聯想，有資金轉趨保守的恐慌，又有逢台指期結算前壓力，航運因此成為受調節標的。

而市場也傳出，長榮公司派可能會透過減資、後續再增資的方式，以及股東減資後的零股收購方式來鞏固經營權。不過，業界也疑慮大幅現金減資後，一年內若要增資，主管機關可能不會同意，也導致大戶對於參與減資觀望。（編輯：楊凱翔）1110316