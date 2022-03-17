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台股九千金再現 矽力-KY漲停、緯穎收復1000元

2022/3/17 10:07
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（中央社記者張建中新竹17日電）股王矽力-KY今天強勁反彈，開盤跳空漲停，連帶帶動高價股股價齊揚，緯穎收復新台幣1000元大關，台股重現「九千金」。

矽力-KY因去年第4季毛利率及獲利表現不如預期，加上大環境有變數，且競爭對手德儀（TI）將擴充12吋晶圓產能，近日面臨沉重賣壓，股價連日重挫，16日最低一度達2630元，為信驊超越，跌落台股股王寶座。

矽力-KY波段股價大跌785元，吸引搶短買盤湧入，推升矽力-KY股價回升，16日收在2875元，上漲105元，並超越信驊的2715元，奪回股王寶座。

隨著美股大漲，科技股那斯達克指數勁揚487.93點，漲幅達3.77%，台股今天同步走高，指數一度上漲461點，收復17400點關卡，矽力-KY股價走勢強勁，開盤跳空漲停，達3160元，大漲285元。

信驊今天股價也有不錯表現，一度達2960元，上漲245元，漲幅逾9%，其餘高價股股價也普遍走揚，緯穎股價站回1000元大關之上，達1020元，上漲64元，漲幅達6.69%，台股重現「九千金」。（編輯：趙蔚蘭）1110317

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